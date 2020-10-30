В Раде заявили об открытии дела против членов КС Украины

В отношении судей Конституционного суда (КС) Украины, которые отменили ряд антикоррупционных норм, открыто уголовное дело по статье о захвате госвласти. Об этом сообщила пресс-служба партии «Голос».

«Уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Украины („Захват государственной власти“) в отношении судей Конституционного суда зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований», — говорится в сообщении на сайте партии.

Депутат Рады от «Голоса» Ярослав Юрчишин 29 октября подал заявление о правонарушениях. Именно по нему впоследствии завели дело.

Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, проведению мониторинга образа жизни, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, а также некоторые положения закона Украины «О предотвращении коррупции».

Президент Владимир Зеленский на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что страна потеряет финансовую поддержку Запада из-за такого решения суда. Государственное бюро расследований Украины в рамках дела о преступной организации вызвало на допрос главу КС. Об этом написала газета «Известия».

Зеленский 30 октября внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий конституционных судей. Днем в пятницу у здания Конституционного суда в Киеве прошел митинг.