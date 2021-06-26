В раде заявили о желании Зеленского отдать России часть Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности возведения стены на границе с Донбассом. Такие слова можно считать желанием отдать часть страны России, заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«Зеленский неспособен установить мир и объединить страну. Из-за некомпетентности и политической несостоятельности он не смог урегулировать конфликт на Донбассе. Теперь он рассуждает о возможности строительства стены на границе с этим украинским регионом», — отметила партия в своем официальном заявлении.

По словам депутатов, стола украинского лидера можно расценивать, как желание передачть часть территории России. Они подчеркнули, что действующая власть готова отказаться от Донбасса, так как не может выполнить свои обязательства перед населением.

«Она готова разрушить страну. Распродать землю и стратегические предприятия. Ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету. <…> В этой логике следующим шагом должна будет стать стена, отделяющая от Украины Крым», — сказали в ОПЗЖ.

Партия осудила инициативу, подрывающую суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее Зеленский заявил, что если в Донбассе не получится урегулировать ситуацию, то украинцам предложат проголосовать за разрыв связей с регионом.