В Раде заинтересовались деталями продажи «Слуги народа» ТНТ

Депутата Верховной рады Украины от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко заинтересовало, когда и за какую сумму права на сериал «Слуга народа» с украинским президентом Владимиром Зеленским в главной роли были проданы российскому телеканалу ТНТ.

На своей странице в Facebook депутат сообщил, что направил Владимиру Зеленскому запрос, в котором требует сообщить подробности продажи сериала «Слуга народа» телеканалу ТНТ.

Гончаренко заинтересовало, за какую сумму «Студия Квартал-95» продала права на трансляцию «Слуги народа» российскому телевидению. Также ему хотелось бы узнать дату начала переговоров и сделки.

Песков усомнился, что Путин посмотрит «Слугу народа» с Зеленским Подробнее

Депутат указал, что телеканал ТНТ анонсировал показ сериала «внезапно и сразу после „нормандской встречи“», которая прошла в понедельник 9 декабря в Париже.

О том, что сериал покажут по российскому телевидению 11 декабря, стало известно накануне. В Кремле прокомментировали журналистам, что телеканалу для этого не требуется разрешение чиновников.

Премьера телесериала «Слуга народа» режиссера Алексея Кирющенко прошла в ноябре 2015 года на украинском телеканале «1+1». Он состоит из трех сезонов, главную роль исполнил Зеленский. В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» были проданы Netflix.