В Раде рассказали, как отказавшаяся от «Спутника V» Украина заправляет свои танки топливом из РФ
Запрет Киева на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не поняли на Украине. Власти страны не хотят покупать препарат для профилактики COVID-19, но не брезгуют заправлять военную технику российским топливом.
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Юрий Бойко заметил в эфире телеканала «Наш», что принятое украинской стороной решение по поводу вакцины вызывает у него вопросы.
«Все же знают, что у нас украинские танки заправляются российским дизтопливом», — сказал он. Парламентарий подчеркнул, что речь идет о заступающей на боевое дежурство технике.
Бойко поинтересовался, почему для танков и БТР можно использовать топливо из РФ, а вакцину у страны покупать нельзя.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране разработанные в России вакцины от коронавируса. Отказ Киева от «Спутника V» глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук назвал преступлением, за которое виновные должны понести ответственность.