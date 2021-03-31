В Раде произошла потасовка с участием Порошенко

В Верховной раде произошла потасовка между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и депутатами от партии «Слуги народа». Видеозапись инцидента была размещена в Telegram-канале «Страны.ua».

На кадрах ролика видно, как Порошенко предпринял попытку подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии «Евросолидарность» Ирины Геращенко. Но ему заблокировали проход представители «Слуги народа», этого помешало Порошенко подойти к трибуне, уточнило РИА «Новости».

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал конфликтующих к спокойствию. Через некоторое время бывшему украинскому лидеру и его сторонникам все же удалось подойти к трибуне.

Выступление Геращенко было посвящено проекту постановления об осуждении митинга, который состоялся в Киеве у офиса президента Украины 20 марта. Тогда к акции присоединились около трех тысяч человек. Радикалы облили краской главный вход в администрацию Зеленского, разбили стекла в двух дверях и табличку с надписью «Офис президента», а потом кинули в помещение фаер.

По информации организаторов, пострадавших и задержанных не было. На следующий день стало известно о возбуждении уголовного дела против националиста, забросавшего фаерами и петардами здание офиса президента Украины.