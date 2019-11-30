В Раде предложили запретить импорт электроэнергии из России
По его словам в эфире телеканал «Украина», комитет единогласно поддержал правку об отмене импорта из России и Белоруссии.
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Глава комитета Андрей Герус выразил надежду, что уже через несколько дней законодательный орган Украины проголосует за данный проект.
На данный момент Бурштынская и Приднепровская теплоэлектростанции, принадлежащие украинской компании ДТЭК, в качестве протеста не работают на полную мощность.
Две ТЭС требуют прекратить поставку электроэнергии из России и Белоруссии. При этом, по словам главы комитета, Киев окупает у России менее 1% суточной потребности.
11 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» потерял несколько миллиардов гривен.