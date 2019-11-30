  • В Раде предложили запретить импорт электроэнергии из России

    30 ноября 2019, 03:53

    Александра Каширина

    29 ноября комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту запретить покупку электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Алексея Кучеренко.

    По его словам в эфире телеканал «Украина», комитет единогласно поддержал правку об отмене импорта из России и Белоруссии.

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    Глава комитета Андрей Герус выразил надежду, что уже через несколько дней законодательный орган Украины проголосует за данный проект.

    На данный момент Бурштынская и Приднепровская теплоэлектростанции, принадлежащие украинской компании ДТЭК, в качестве протеста не работают на полную мощность.

    Две ТЭС требуют прекратить поставку электроэнергии из России и Белоруссии. При этом, по словам главы комитета, Киев окупает у России менее 1% суточной потребности.

    11 ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» потерял несколько миллиардов гривен.