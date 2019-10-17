В работе YouTube произошел сбой

Неполадки в работе видеохостинга YouTube наблюдаются по всему миру, в том числе в России. В основном в московском регионе и Санкт-Петербурге. Наиболее крпный сбой на северо-восточном побережье США и в Канаде.

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Согласно данным портала Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах в 2:42 по Москве. У них не просматривалось видео (54%) и не загружались страницы (44%).

Позднее российские пользователи отметили, что проблема была исправлена, и сайт работает в штатном режиме.

Источник фото: https://downdetector.ru

Ранее сообщалось, что работе социальной сети Instagram наблюдался сбой, пользователи не могли загружать фото и входить в свой профиль.