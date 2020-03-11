В работе Twitter случился сбой

Жители США, Израиля, Франции, Японии и Великобритании массово пожаловались на неполадке в работе соцсети Twitter. В России со сбоем столкнулись только москвичи.

Об этом сообщил отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector.

Не загружается соцсеть у 75% пользователей, и 25% не могут совершить вход. Пятая часть пожаловавшихся сообщила о сбоях в работе приложений для iPhone или iPad, 11% — в приложениях для Android.

Предыдущий сбой в работе соцсети был зафиксирован 22 января. Больше половины пользователей (58%) не смогли зайти в приложение.