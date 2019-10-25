В работе Facebook и Instagram возникли неполадки

Сбои в работе социальных сетей зафиксировали в районе 01:20 по московскому времени. Сообщения о неполадках поступают от пользователей со всего мира.

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На проблемы в работе соцсете пожаловались в США, Канаде, Германии, Великобритании, Португалии и других европейских стран. В России проблемы с работой Facebook и Instagram отметили в Москве.

По данным сайта, основныое количество жалоб приходится на сбои в работе ленты новостей — 45%, отказ работы всех функций социальной сети — 34%, а также проблемы со входом в провиль — 19% пользователей. Эти жалобы относятся к работе Facebook.

Пользователи Instagram, в свою очередь, сообщают преимущественно о проблемах с обновлением и просмотром новостной ленты — приблизительно 83%. Еще 9% обратили внимание на работу веб-сайта социальной сети, в то время ка 6% пользователей столкнулись с трудностями в просмотре личных сообщений.