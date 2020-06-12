В проекте оборонного бюджета США сделан акцент на конкуренцию с Россией и Китаем

Американский проект военного бюджета на 2021 финансовый год рассчитан на стратегическую конкуренцию с Россией и Китаем. За такой вариант проголосовал комитет Сената США по делам вооруженных сил.

Весь бюджет составил 738 миллиардов долларов, что на 3,1% превышает прошлогодний. В нем особо подчеркивается необходимость восстановления преимущества над Россией и Китаем.

«Основываясь на последних двух годах, военный бюджет в этом году предусматривает решительный ряд мер по реализации Стратегии национальной обороны, восстановлению надежного военного сдерживания. Это осуществляется в условиях стратегической конкуренции с Китаем и Россией», — указал глава комитета Джеймс Инхоф.

Также власти США намерены подготовить доклад о «поддержке со стороны России расизма», которому якобы способствуют «экстремистские группировки», угрожающие «стабильности демократических институтов».