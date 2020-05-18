В правительстве Германии заявили об опасности WhatsApp

Использовать WhasApp небезопасно из-за слежки, заявил уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных и бывший депутат Бундестага Ульрих Кельбер.

Он уже предупредил власти страны об угрозе приложения и разослал письма «во все ведомства», сообщило издание Handelsblatt. По его словам, чиновники не должны пользоваться этим мессенджером, так как приложение передает информацию Facebook, которой принадлежит.

Кельбер уверен, что компания из США может получить много конфиденциальных данных о пользователе.

Неприятные истории с безопасностью WhatsApp уже не раз появлялись в Сети. Так через приложение мошенники распространяли вирус, а хакерам удалось выкрасть финансовых организаций по всему миру более миллиарда конфиденциальных записей за прошлый год.

Павел Дуров ранее объяснял, что пользователи WhatsApp при смене устройства обычно делают резервные копии своих переписок, которые при этом не шифруются. Также есть и бэкдоры — специально встроенные разработчиками тайные уязвимости.