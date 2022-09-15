Американское посольство заявило, что россияне не являются врагами для США и могут получать визы | 360°

Мир 15 сентября 2022, 07:43 Поделиться Telegram

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Viber Американское посольство заявило, что россияне не являются врагами для США и могут получать визы Пресс-секретарь посольства Палмер: россияне могут подаваться на визы США в Польше Wikipedia

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Граждане России могут по-прежнему подавать документы на получение американских иммиграционных виз в Польше, несмотря на последние шаги польских властей по выдаче туристических виз россиянам. Документы на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах Соединенных Штатов в мире. Такое заявление сделали в посольстве США в Москве.

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — сказала РИА «Новости» пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

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Так она ответила на вопрос о том, поменялась ли процедура подачи документов на визу после решения Польши не принимать заявления от граждан РФ на оформление туристических шенгенских виз.

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Представительница американской дипмиссии уточнила, что подающие на визу люди сами должны добраться до ближайшего посольства, где ведется запись.Там подчеркнули, что польские власти сами принимают решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами по этому поводу стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее посольство или консульство данного государства.

По словам Палмер, россиян также могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах Соединенных Штатов, где есть свободное время для подачи заявлений.

«Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства России.

«Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине — прим. ред.), граждане России не являются нашими врагами», — резюмировала Палмер.

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