В посольстве США назвали плюсы от взаимодействия стран в Арктическом совете

Взаимодействие между странами в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов, считает пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц.

«США ценят тесное международное сотрудничество в Арктическом совете, которое помогает нам сохранить мир в регионе, одновременно повышая уровень экологической защиты, а также продвигая вопросы экономического развития, поощряя научные исследования и оказывая поддержку коренным народам этого региона», — сказал Ребхольц в беседе с РИА «Новости».

США и Россия, по его словам, сотрудничают по вопросам, которые представляют взаимный интерес в Арктике.

Ребхольц также отметил, что «регион получает преимущества от сотрудничества стран в рамках Арктического совета».

Арктический совет — это международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития приполярных районов. В этом году организация отмечает 25-летний юбилей.

В совет входят Исландия, Дания, Канада, Россия, США, Норвегия, Финляндия и Швеция. Также у совета имеются 13 стран-наблюдателей.