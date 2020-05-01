В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

В посольстве России призывают Госдепартамент США бросить попытки исказить исторические факты касательно вклада народов Советского Союза в победу во Второй мировой войне.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победу над нацизмом, прекращение Холокоста», — указывает российское посольство на своей странице в Facebook.

В дипломатическом ведомстве порекомендовали американской стороне отказаться «от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ». Это прозвучало в ответ на опубликованное сообщение Госдепа касательно событий освобождения Красной Армии Будапешта.

В январе американское посольство в Дании заявило, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка. Российское представительство с США назвало это бесстыдным переписыванием истории.

Ранее представитель МИДа России Мария Захарова заявила о том, что США намерены стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Это чревато ростом угрозы ядерного конфликта.