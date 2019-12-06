В посольстве РФ объяснили арест российского судна в Сингапуре
«Судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля согласно рейсовому заданию и оставалось здесь по указанию судовладельца ООО „СК ‚Гудзон‘“. За время его стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около миллиона долларов США, которая своевременно не была погашена», — объяснил Новосельцев.
Российское судно арестовали в Сингапуре из-за американских санкцийПодробнее
По его словам, из-за долга и было арестовано судно — до урегулирования вопроса. Судебное заседание назначено на 17 декабря.
Сейчас сингапурские власти намерены добиться через суд разрешения продать судно. Так удастся погасить долги, а заодно вывести контейнеровоз из-под российской юрисдикции. До последнего времени местные компании отказывали судну в сотрудничестве, якобы опасаясь санкций Вашингтона.
Как сообщило РИА «Новости», «Севастополь», а также его владелец «Гудзон» находятся в черном списке США, которые обвиняют их в поставках топлива КНДР.
Сейчас контейнеровоз остается в порту Сингапура. На его борту находятся 12 членов экипажа.