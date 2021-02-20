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    20 февраля 2021, 03:12

    Самолет рухнул на грузовик в порту Лос-Анджелеса

    Александра Ломейко

    Легкомоторный самолет потерпел крушение в порту Лос-Анджелеса. Он упал на грузовик. Известно об одном погибшем. Еще один человек пострадал.

    Крушение произошло около полудня по местному времени, сообщила газета Long Beach Post. Случайные свидетели вытащили пилота из-под обломков и пытались оказать ему первую помощь, но мужчина скончался.

    Водителя грузовика, уточнили в пожарной охране Лос-Анджелеса, доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

    Расследованием крушения Piper PA-32 занялись в Национальном совете по безопасности на транспорте. Причина случившегося устанавливается. На месте событий работают сотрудники экстренных служб.