Самолет рухнул на грузовик в порту Лос-Анджелеса

Легкомоторный самолет потерпел крушение в порту Лос-Анджелеса. Он упал на грузовик. Известно об одном погибшем. Еще один человек пострадал.

Крушение произошло около полудня по местному времени, сообщила газета Long Beach Post. Случайные свидетели вытащили пилота из-под обломков и пытались оказать ему первую помощь, но мужчина скончался.

Водителя грузовика, уточнили в пожарной охране Лос-Анджелеса, доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Расследованием крушения Piper PA-32 занялись в Национальном совете по безопасности на транспорте. Причина случившегося устанавливается. На месте событий работают сотрудники экстренных служб.