В порту египетской Александрии начался крупный пожар. Фото и видео

В результате пожара, охватившего здание порта египетской Александрии, часть строения обрушилась. Сейчас спасатели пытаются потушить горение.

По данным РИА «Новости», горит пятиэтажное здание площадью 1300 квадратных метров. Оно использовалось как таможенный склад. Уже обрушились два этажа строения, из ближайших зданий эвакуированы люди. О пострадавших пока не сообщается.

Известно, что угрозы взрыва нет. В тушении пожара участвуют 16 расчетов.