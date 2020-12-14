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    14 декабря 2020, 22:55

    В порту египетской Александрии начался крупный пожар. Фото и видео

    Анастасия Кукова

    В результате пожара, охватившего здание порта египетской Александрии, часть строения обрушилась. Сейчас спасатели пытаются потушить горение.
    В порту египетской Александрии начался крупный пожар. Фото и видео

    По данным РИА «Новости», горит пятиэтажное здание площадью 1300 квадратных метров. Оно использовалось как таможенный склад. Уже обрушились два этажа строения, из ближайших зданий эвакуированы люди. О пострадавших пока не сообщается.

    Известно, что угрозы взрыва нет. В тушении пожара участвуют 16 расчетов.