Мир 11 марта 2024, 02:09 В популярном турецком сериале показали истребитель KAAN пятого поколения Турция показала истребитель 5-го поколения KAAN в известном в стране сериале Freepik

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Турецкий национальный боевой самолет пятого поколения KAAN показали в популярном в стране сериале «TEŞKİLAT» («Организация»). Сюжет связан с работой Национальной разведывательной организации (MİT). Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого KAAN впервые взлетел в небо, видео с воздушным судном показали в Сети. Турция планирует войти в перечень стран, которые производят боевые самолеты пятого поколения. Сейчас в этот список входят Россия, разработавшая Су-57 и Checkmate, США с истребителями F-22 и F-35, а также Китай, он создал J-20.

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Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, KAAN отправят на вооружение турецким ВВС к концу 2028 года.

Ранее в Турции опровергли данные о том, что в страну пришла крупная партия оружия из Сирии. По словам специалистов турецкого Центра по борьбе с дезинформацией, таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Там сотрудники тщательно проверяют салоны грузовиков и транспортируемые ими грузы.