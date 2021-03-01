Новую партию российской вакцины «Спутник V» получила Сербия

В Сербию прибыла новая партия российской вакцины «Спутник V». Президент республики Александр Вучич лично встретил груз в аэропорту.

Глава Сербии поблагодарил российские власти в поставке препарата от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

«Сегодня важный день». Российские друзья выполнили все абсолютно вовремя, мы им бесконечно благодарны. Я бы особенно поблагодарил президента Владимира Путина, я исключительно благодарен ему за помощь сербскому народу и Сербии. Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде, — сказал Александр Вучич.

Он отметил, что поставленный вовремя препарат поможет продолжить вакцинировать население Сербии без перебоев. К июню страна может получить возможность, предположил российский посол Александр Боцан-Харченко, расфасовки и дистрибуции вакцины. До конца года «Спутник V» начнут производить в Сребии.

В Сербии вакцинация населения происходит несколькими препаратами. Помимо российской, врачи используют вакцины компаний Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.