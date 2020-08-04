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    04 августа 2020, 07:48

    В польском штрафе не нашли угрозы для строительства «Северного потока — 2»

    Андрей Иванов

    Штраф, который наложила Польша на «Газпром», никак не скажется на строительстве «Северного потока — 2». Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. По его словам, помешать проекту в сложившейся ситуации могут лишь американские санкции.
    В польском штрафе не нашли угрозы для строительства «Северного потока — 2»

    «Это не принципиальная новость. Фундаментально она расклады не меняет. Не так давно „Газпром“ перечислил Польше 1,5 миллиарда долларов в рамках Стокгольмского арбитража. На этом фоне 50 миллионов — небольшая сумма. Штраф не отразится на строительстве „Северного потока — 2“», — подчеркнул Митрахович.

    По мнению собеседника издания, помешать строительству газопровода могут «другие сюжеты, связанные с США». Митрахович отметил, что Польша сделала немало, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Варшава искала зацепки в праве Евросоюза, чтобы помешать России.

    Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в размере 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро). Польская страна объяснила санкции отказом российской компании сотрудничать в расследовании по делу «Северного потока — 2». Штрафы выписали еще одной швейцарской компании и трем компаниям из Нидерландов.

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