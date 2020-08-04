«Это не принципиальная новость. Фундаментально она расклады не меняет. Не так давно „Газпром“ перечислил Польше 1,5 миллиарда долларов в рамках Стокгольмского арбитража. На этом фоне 50 миллионов — небольшая сумма. Штраф не отразится на строительстве „Северного потока — 2“», — подчеркнул Митрахович.

По мнению собеседника издания, помешать строительству газопровода могут «другие сюжеты, связанные с США». Митрахович отметил, что Польша сделала немало, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Варшава искала зацепки в праве Евросоюза, чтобы помешать России.

Накануне польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в размере 213 миллионов злотых (около 50 миллионов евро). Польская страна объяснила санкции отказом российской компании сотрудничать в расследовании по делу «Северного потока — 2». Штрафы выписали еще одной швейцарской компании и трем компаниям из Нидерландов.