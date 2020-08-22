В Польше заявили, что не собираются захватывать белорусские территории

Польша не претендует на белорусские земли и не собирается нарушать ее территориальную целостность. С таким заявлением выступил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Гродно упомянул Польшу. По его словам, ему «хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Белоруссии (Гродненская область — прим. ред.)».

По словам Щерского, Польша находится в числе стран, которые строго следуют верховенству международного права в отношениях между государствами.

«Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств», — отметил он в разговоре с агентством РАР.

Чиновник подчеркнул, что Польша «защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике», выступая против империализма и агрессии, поэтому его расстраивает «пропаганда белорусских властей», которая обвиняет Польшу в намерении нарушить территориальную целостность Белоруссии.

«Польша не имела и не имеет таких намерений», — заключил Щерский.