В Польше выступили за восстановление диалога с Россией
Об этом польский политик заявил в интервью РБК.
Чапутович напомнил, что уже общался с Лавровым в мае прошлого года и подтвердил свою готовность побеседовать с ним вновь. Глава польского МИД также выразил надежду на совместную работу историков двух стран над архивными документами Великой Отечественной войны.
«Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», — сказал дипломат, и призвал Москву открыть доступ к архивам.
Чапутович назвал ранее обнародованную президентом РФ Владимиром Путиным информацию избирательной. Он предложил подходить к историческим исследованиям объективно и всеобъемлюще.
Бывший президент Польши Лех Валенса в конце февраля призвал Варшаву дружить с Москвой, чтобы «сотрясти» коллективный Запад.