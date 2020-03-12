В Польше выступили за восстановление диалога с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал отношения с Россией напряженными, и заявил, что хотел бы их улучшения. Он сообщил о желании встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом польский политик заявил в интервью РБК.

Чапутович напомнил, что уже общался с Лавровым в мае прошлого года и подтвердил свою готовность побеседовать с ним вновь. Глава польского МИД также выразил надежду на совместную работу историков двух стран над архивными документами Великой Отечественной войны.

«Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений», — сказал дипломат, и призвал Москву открыть доступ к архивам.

Чапутович назвал ранее обнародованную президентом РФ Владимиром Путиным информацию избирательной. Он предложил подходить к историческим исследованиям объективно и всеобъемлюще.

Бывший президент Польши Лех Валенса в конце февраля призвал Варшаву дружить с Москвой, чтобы «сотрясти» коллективный Запад.