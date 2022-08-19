Поляки потребовали отправить беженцев с Украины домой

Проукраинская политика польского правительства и наплыв беженцев стали самой большой угрозой для Польши. Такое мнение выразили читатели местного издания Interia.

По данным Interia, в августе в Польше потребительские настроения резко ухудшились по сравнению с прошлым месяцем. В Главном управлении статистики (GUS) сообщили, что 39,8% участников опроса заявили, что нынешняя ситуация на территории Украины представляет большую угрозу для польской экономики. При этом 73,2% респондентов заявили о влиянии нынешней ситуации на территории Украины на потребительскую конъюнктуру.

В комментариях к публикации читатели Interia заявили, что обстановка в Польше ухудшилась из-за проукраинской политики властей страны. По их словам, многие жители сейчас боятся за свою безопасность на фоне вседозволенности для беженцев с Украины, сообщило РИА «Новости».

«Эти миллионы украинских „туристов“ — большая угроза польскому бюджету», «Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке», — признаются участники обсуждения.

По мнению одного из комментаторов, самая большая угроза для польского государства — это Украина и «украинские дармоеды, которых спонсируют, а они веселятся до упаду».

«Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом», — заметил он.

«Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест», — согласилась с ним другая читательница.