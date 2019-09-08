В Польше призвали наладить диалог с Россией

По мнению журналиста, Варшава должна стремиться к хорошим отношениям с Москвой, так как столкновение с такой крупной державой ничем хорошим для польской стороны не закончится.

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Последняя встреча на высшем уровне состоялась почти девять лет назад, отмечает Гадзала, а после возвращения Крыма в состав России контакты между двумя государствами прекратились вовсе.

Польский министр иностранных дел Яцек Чапутович отмечал ранее, что перелом в отношениях с Россией невозможен из-за ее политики, однако важные европейские страны, в числе которых Германия, Франция, ведут диалог с Москвой, даже если в каких-то вещах не согласны с ней, подчеркивает журналист в материале.

«Важно, способны ли мы поддерживать с большим и важным соседом хотя бы нейтральные отношения. Если нет, это, в первую очередь, наша собственная проблема, потому что от отсутствия нормальных контактов Москва страдает гораздо меньше, чем Варшава», — пишет Гадзала.

Он также добавил, что именно со стороны Польши должны делаться шаги для примирения с Россией, потому что в противном случае Варшава сама отдаляется от Запада.