Мир 02 марта 2024, 03:44 В Польше предупредили, к чему приведет ввод войск на Украину Генерал Скшипчак: ввод войск НАТО на Украину приведет к мировой войне РИА «Новости»

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Польша не может полноценно участвовать в украинском конфликте, потому что ввод войск приведет к началу мировой войны. Об этом заявил польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак в интервью агентству PAP.

«Ввод [войск] любого члена НАТО на территорию Украины равнозначен полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны», — выразил уверенность военнослужащий.

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Скшипчак добавил, что обсуждение этого вопроса между лидерами европейских стран происходило за закрытыми дверями, и президенту Франции Эммануэлю Макрону не стоило говорить о нем открыто.

«Ситуация на Украине — это, конечно, наше дело, но мы не можем в военном отношении участвовать в этом конфликте», — подытожил генерал.

Вальдемар Скшипчак также признал, что ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится все хуже, тогда как у российской армии есть стратегическое преимущество.

Ранее Макрон заявил о возможной отправке сухопутных войск НАТО на Украину. Впрочем, руководители остальных стран альянса его не поддержали.