В Польше испугались появления «новой Российской империи»

Мир может столкнуться с «новой Российской империей». Особенно этого боится Польша, которая переживает за свои восточные границы.

«Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», — сказал профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.

Он также добавил, что наша страна занимается «гигантской последовательной экспансией», хотя после развала СССР на постсоветском пространстве образуются суверенные государства, которые обеспечивают стабильность в регионе.

По словам Грохмальского, нужно обратить внимание на Калининград. Это важный «пункт видения» для России. Поэтому в опасности может быть не только Польша, но и страны Прибалтики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что наша страна не собирается объединяться с Белоруссией. Эта тема даже не будет обсуждаться на встрече с Александром Лукашенко, который должен приехать в Россию на следующей неделе.