Украина снова обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
Представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скабицкий заявил, что Россия отрабатывала сценарий ведения боевых действий в Незалежной. Об этом сообщило агентство «Укринформ».
Скабицкий обвинил Москву в том, что она якобы планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении» к 2020 году.
По словам спикера, этот «план» Россия будет отрабатывать на учениях «Кавказ-2020».
Украина уже неоднократно заявляла, что с российской стороны исходит «военная угроза». Так, в начале 2019 года экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко предупреждал об угрозе вторжения российских вооруженных сил с трех направлений: севера, юга и востока.
Ранее в «стягивании войск» Россию обвинял бывший президент страны Петр Порошенко. Совет федерации назвал эти заявления «полным бредом», а власти не раз говорили, что все украинские нападки являются голословными.