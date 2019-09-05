  • Украина снова обвинила Россию в «подготовке к вторжению»

    05 сентября 2019, 23:38

    Мария Борисова

    Представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скабицкий заявил, что Россия отрабатывала сценарий ведения боевых действий в Незалежной. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

    Скабицкий обвинил Москву в том, что она якобы планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении» к 2020 году.

    По словам спикера, этот «план» Россия будет отрабатывать на учениях «Кавказ-2020».

    Украина уже неоднократно заявляла, что с российской стороны исходит «военная угроза». Так, в начале 2019 года экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко предупреждал об угрозе вторжения российских вооруженных сил с трех направлений: севера, юга и востока.

    Ранее в «стягивании войск» Россию обвинял бывший президент страны Петр Порошенко. Совет федерации назвал эти заявления «полным бредом», а власти не раз говорили, что все украинские нападки являются голословными.