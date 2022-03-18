«В плен никого не берем». В ЛНР обещали, что сложившие оружие солдаты ВСУ вернутся домой

Украинские военные, которые добровольно сложили оружие, вернутся к семьям живыми и здоровыми. Представитель Минобороны Луганской народной республики Андрей Марочко пояснил «360», что у ЛНР нет военнопленных.

«Мы в плен никого не берем. У нас есть лица, которые добровольно сложили оружие. Они не являются военнопленными. Глава ЛНР [Леонид Пасечник] пообещал, что мы их абсолютно живыми и здоровыми вернем в семьи. А те, кто не сложил оружие, ликвидируются. У нас других категорий граждан нет», — подчеркнул он.

Марочко заметил, что боевой дух военнослужащих республики находится на высоком уровне и в поддержке не нуждается.

«Люди восемь лет ждали именно этого момента — освобождения своих территорий. <…> Сейчас они освобождают свои дома. <…> Человек за восемь лет может пообщаться с родственниками, посетить могилы предков. Здесь, по-моему, не нужно никакого поддержания морального духа», — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что республиканские силы «абсолютно никуда не наступают», а освобождают свою землю.

«А те украинские каратели, которые пришли к нам из Львова, Луцка, Закарпатья, они вообще не должны были здесь находиться. Они как раз и являются оккупантами», — заключил Марочко.