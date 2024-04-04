Мир 04 апреля 2024, 22:01 «В плен не брать!» Медведев призвал давать премию за уничтожение каждого натовца Медведев: за каждого убитого натовца нужно давать максимальную премию Unsplash

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Награда за уничтожение каждого натовца на Украине должна быть максимальной. Таким мнением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поделился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он рассказал о «новой мантре» НАТО, согласно которой никакой интервенции на Украину не планируется. Представители альянса «держат весь мир за дураков», считает политик.

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«В отношении этих закордонных гнид <…> может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию», — заявил Медведев.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что страны НАТО решили создать на Украине совместную невоенную миссию. Такая организация поможет Украине наладить логистику на поле боя.

По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, НАТО не является и не будет участником украинского конфликта. Блок лишь помогает стране осуществлять право на самооборону.