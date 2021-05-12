Американцев предупредили об опасности хранения бензина в пластиковых пакетах

Американцев призвали не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками. Такое предупреждение сделала комиссия США по безопасности потребительских продуктов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление комиссии, американцев предупредили об опасности внезапных пожаров и самопроизвольных возгораний.

«Не наполняйте бензином пластиковые пакеты. Струя пламени — это внезапный и потенциально разрушительный пожар, который может произойти, если лить легковоспламеняющиеся жидкости из емкости над огнем или другим источником возгорания», — сказано в заявлении комиссии.

В сообщении также отмечено, что это звучит очень просто, «но когда люди находятся в безвыходном положении, они перестают ясно думать и берут на себя риски, которые могут привести к смертельным последствиям».

«Если вы знаете кого-либо, кто собирается использовать для бензина емкость, которая не предназначена для топлива, скажите ему, что это опасно», — следует из заявления.

Для наглядного примера комиссия прикрепила к сообщению видеозапись. На ее кадрах видно, как бензин льют из емкости над открытым огнем, в итоге струя пламени поджигает манекен.

Власти США, как сообщалось ранее, предпринимают усилия, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива после остановки крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline из-за хакерской атаки.

На прошлой неделе оператор трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о кибератаке. Согласно заявлению компании, в систему проник вирус. Правоохранители уже начали расследование происшествия. После кибератаки американские власти ввели режим региональной ЧС.