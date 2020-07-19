В Пхеньяне обсудили готовность к противостоянию военной угрозе

В Пхеньяне под председательством лидера Серверной Кореи Ким Чен Ына состоялось заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждалось укрепление сил «военного сдерживания» в регионе.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Речь, в частности, шла о ротации командирских кадров высших инстанций силовых ведомств.

«На расширенном заседании обсуждались вопросы активизации партийного воспитания и руководства командирами и политработниками народной армии», — цитирует агентство северокорейский источник.

После открытого заседания состоялось закрытое, на котором обсуждались меры реагирования на потенциальную военную угрозу. Например, задачи основных подразделений по реагированию и ключевые вопросы дальнейшего усиления политики военного сдерживания.

Северокорейская пресса назвала принятые решения «историческими», но не уточнила о каких именно решениях идет речь.

В первой декаде июля младшая сестра лидера КНДР и первый замзаведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян не будет проводить «непрактичную и абсолютно бесполезную» встречу с Вашингтоном.