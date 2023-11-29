Мир 29 ноября 2023, 03:08 «В первой половине декабря». Польский генерал сделал предупреждение Украине Генерал из Польши Скшипчак: ВС РФ перейдет в наступление в начале декабря Официальное интернет-представительство президента Украины

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Российские войска начнут наступление на позиции украинской армии в начале декабря. Об этом сообщил польский генерал Вальдемар Скшипчак изданию Wirtualna Polska.

«Я думаю, это должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки», — сказал офицер.

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Он отметил, что к тому времени будут подходящие погодные условия, поэтому военные России смогут выполнить поставленные цели. При этом ВСУ оказались не в том положении, чтобы атаковать. По словам генерала, Украина не может позволить себе серьезные бои, ее армия каждый день теряет около тысячи солдат.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса признали провал контрнаступления Украины. По его словам, они говорили об этом «вполголоса, с опаской». Также большая часть дипломатов теперь старается игнорировать украинский вопрос.