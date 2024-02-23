Мир 23 февраля 2024, 04:50 В Пентагоне заявили об успехах ВСУ на востоке и юге Украины, но не уточнили каких Пентагон: украинская армия успешно сражается на востоке и юге Украины Freepik

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Заместитель официального представителя ВС США Сабрина Сингх заявила, что украинские военные успешно ведут боевые действия на восточном и южном направлениях. Ее слова передало издание «Российская газета».

«Я оставлю за украинцами право оценивать свое положение и ход конфликта в целом. Но они продолжают делать успехи на востоке и юге», — сказала она.

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При этом Сингх отметила, что ВСУ столкнулись с определенными трудностями. Войска нуждаются в боеприпасах и артиллерии. Дефицит военных ресурсов начался из-за прекращения поставок со стороны западных союзников.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ попали в критическое положение из-за недостатков снарядов и живой силы. По информации журналистов, российские войска наступают сразу на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Запорожском, Кременном и Артемовском. ВСУ не могут восполнить запасы, потому что новое оружие Запад отправлять перестал.