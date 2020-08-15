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    15 августа 2020, 04:25

    В Пентагоне рассказали, как будут следить за НЛО

    Кирилл Фролов

    Минобороны США подтвердило создание рабочей группы для наблюдения за «неопознанными воздушными явлениями». Ее задача — лучше понять природу и происхождение НЛО, сказано в пресс-релизе Пентагона.
    В Пентагоне рассказали, как будут следить за НЛО

    «Миссия рабочей группы — обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

    В Минобороны «очень серьезно относятся» к любым несанкционированным вторжениям летательных аппаратов на военные полигоны или в воздушное пространство и изучают каждое подобное сообщение.

    Рабочая группа будет расследовать полеты аппаратов, о которых первоначально сообщается как об НЛО — когда наблюдатель не может определить, что именно появилось в воздухе.

    Ранее источники Пентагона рассказали CNN о формировании такой группы. Курировать проект, по их словам, будет первый замминистра обороны Дэвид Норквист.

    В июне Дональд Трамп допустил снятие грифа секретности с материалов об НЛО, включая инцидент, произошедший на ранчо вблизи Розуэлла (штат Нью-Мексико) 4 июля 1947 года. По официальной версии, в тот день разбился воздушный шар, который использовали для регистрации советских ядерных испытаний. Военные засекретили происхождение обломков, что дало пищу конспирологам.

    Новости SMI.FM