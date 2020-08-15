В Пентагоне рассказали, как будут следить за НЛО

«Миссия рабочей группы — обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в сообщении.

В Минобороны «очень серьезно относятся» к любым несанкционированным вторжениям летательных аппаратов на военные полигоны или в воздушное пространство и изучают каждое подобное сообщение.

Рабочая группа будет расследовать полеты аппаратов, о которых первоначально сообщается как об НЛО — когда наблюдатель не может определить, что именно появилось в воздухе.

Ранее источники Пентагона рассказали CNN о формировании такой группы. Курировать проект, по их словам, будет первый замминистра обороны Дэвид Норквист.

В июне Дональд Трамп допустил снятие грифа секретности с материалов об НЛО, включая инцидент, произошедший на ранчо вблизи Розуэлла (штат Нью-Мексико) 4 июля 1947 года. По официальной версии, в тот день разбился воздушный шар, который использовали для регистрации советских ядерных испытаний. Военные засекретили происхождение обломков, что дало пищу конспирологам.