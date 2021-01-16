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    16 января 2021, 03:44

    В Пентагоне оценили достижения России в военной области

    Анастасия Кукова

    Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер во время рабочей поездки с журналистами уважительно высказался о действиях России в военной области в сложной внутренней обстановке.
    В Пентагоне оценили достижения России в военной области

    Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на стенограмму разговора, распространенную пресс-службой Минобороны США.

    «Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — сказал Миллер.

    Он уточнил, что русские хорошо используют все, что им выгодно — информацию и нерегулярные концепции ведения войны. Миллер отнес к сложным российским условиям «сокращающееся население и природные ресурсы как единственный источник доходов».

    В ответ на вопрос, что он считает главным в деятельности Пентагона, шеф ведомства ответил, на дорогостоящее вооружение расходуются триллионы долларов.

    «Я думаю, что самое главное сейчас — это отказаться от менталитета холодной войны», — заявил он.

    На пост исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера президент США Дональд Трамп назначил в ноябре 2020 года. До этого он руководил Национальным центром по борьбе с терроризмом.