В Пентагоне оценили достижения России в военной области

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер во время рабочей поездки с журналистами уважительно высказался о действиях России в военной области в сложной внутренней обстановке.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на стенограмму разговора, распространенную пресс-службой Минобороны США.

«Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — сказал Миллер.

Он уточнил, что русские хорошо используют все, что им выгодно — информацию и нерегулярные концепции ведения войны. Миллер отнес к сложным российским условиям «сокращающееся население и природные ресурсы как единственный источник доходов».

В ответ на вопрос, что он считает главным в деятельности Пентагона, шеф ведомства ответил, на дорогостоящее вооружение расходуются триллионы долларов.

«Я думаю, что самое главное сейчас — это отказаться от менталитета холодной войны», — заявил он.

На пост исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера президент США Дональд Трамп назначил в ноябре 2020 года. До этого он руководил Национальным центром по борьбе с терроризмом.