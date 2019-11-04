В Пентагоне опровергли данные об обстреле военных США в Сирии

Американский патруль не попал под артобстрел на северо-востоке Сирии, снаряды упали далеко от военных. Такое заявление сделали в пресс-службе Центрального командования вооруженных сил США

«Патрульные не попали [под огонь]. Все военные операции коалиции согласовываются с другими силами, проводящими операции в регионе», — приводит ТАСС заявление пресс-службы американских вооруженных сил.

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Согласно сообщению военных, американский патруль «стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов». Пресс-служба ведомства отметила, что снаряды разорвались в километре от дороги, по которой двигалась колонна военных США.

Кроме того, в пресс-службе также добавили, что антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, оставляет за собой право на применение силы в случае угрозы своим военным.