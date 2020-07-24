В Пентагоне объяснили перехват пассажирского самолета Ирана
Перехват, по его словам, проводился с учетом международных стандартов, а истребитель летел на безопасном от иранского лайнера расстоянии в один километр.
«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета», — приводит слова Урбана агентство Associated Press.
Представитель Центрального командования ВС США охарактеризовал действия летчика истребителя как профессиональные. Визуальная проверка воздушного судна, по словам Урбана, понадобилась, чтобы удостовериться в отсутствии опасности для военных коалиции на базе аль-Танф.
Говорил при этом представитель Пентагона только об одном F-15. Хотя изначально СМИ сообщали о сближении с иранским лайнером двух американских истребителей.
Гражданский лайнер иранской авиакомпании Mahan Air совершал перелет из Тегерана в Бейрут, когда его перехватили истребители США. Инцидент произошел в небе над Сирией. Из-за произошедшего судно с пассажирами совершило экстренную посадку в Бейруте. Пострадавших при инциденте нет. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что страна примет необходимые меры после изучения всех обстоятельства происшествия.
Сейчас пассажирский лайнер уже приземлился в аэропорту Тегерана.