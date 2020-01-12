В Пентагоне испугались военной конкуренции со стороны России и Китая

В Пентагоне сообщили об угрозе отставания Вооруженных сил Соединенных Штатов от армий России и Китая. Эти две страны в военном ведомстве назвали потенциальными противниками.

«Мы должны следить за Китаем и Россией и скоростью их развития. Китай, в частности, движется невероятно быстро. Мы должны убедиться, что движемся так же быстро или быстрее, чем наши потенциальные противники», — приводит сайт американского военного ведомства слова замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джона Хайтена.

Вооруженные силы США в настоящее время лидируют в мире по большинству параметров, однако отстающие обязательно нагонят лидера, как бы далеко он от них не оторвался. Хайтен заявил, что допустить этого нельзя. Он отметил, сейчас все высокопоставленные военные США осознают, что Вашингтон может в будущем сдать позиции мирового военного лидера.

Замглавы комитета анонсировал, что в будущем американские ВС будут развиваться на основе самых современных технологий, в том числе и компьютерных. Кроме того Пентагон, планирует более масштабно привлекать частные инвестиции. Летом 2019 года американский адмирал Филип Дэвидсон выразил обеспокоенность по-поводу укрепления военного сотрудничества России и Китая на Дальнем востоке, пишет сайт Nation News.