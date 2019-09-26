В педагогическом университете Колумбии прогремел взрыв

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Городские власти и руководство университета начали расследование случившегося. Причиной ЧП могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

Протесты, проходившие около вуза, переросли в столкновения с полицией. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Протесты студентов колумбийских вузов продолжаются несколько дней. Поводом для них послужил коррупционный скандал в Окружном университете. Один из его руководителей совершал личные покупки, используя кредитную карту, оформленную на учреждение.