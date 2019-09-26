В педагогическом университете Колумбии прогремел взрыв
Пятеро человек пострадали, трое из них серьезно, в результате взрыва в педагогическом университете столицы Колумбии. Детонация произошла, когда около университета на севере Боготы проходила акция протеста, сообщило издание El Tiempo.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Городские власти и руководство университета начали расследование случившегося. Причиной ЧП могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.
Протесты, проходившие около вуза, переросли в столкновения с полицией. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.
Протесты студентов колумбийских вузов продолжаются несколько дней. Поводом для них послужил коррупционный скандал в Окружном университете. Один из его руководителей совершал личные покупки, используя кредитную карту, оформленную на учреждение.