В патрульное авто российских миротворцев в Карабахе врезалась машина

В автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе врезалась машина. Жертвами аварии стали два человека.

Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.

По информации госслужбы, автомобиль марки Suzuki Vitara съехал с проезжей части и столкнулся с машиной «Урал», в которой находились российские миротворцы.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Suzuki, уточнила «Газета.ru». Личности погибших устанавливаются.

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. Они будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет.

Оппозиция обвинила Пашиняна в том, что он сдал Карабах Азербайджану. Глава армянского правительства заявил, что подписал документ по совету военных ради мира. Он подчеркнул, что у Армении не было достаточно сил, чтобы переломить ситуацию.