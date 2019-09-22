В партии Зеленского заявили о несовпадении ценностей Украины и ЕС
Но кое-что у Европы все же стоит перенять, уверена Верещук.
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«Я считаю, что нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать — нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», — заявила депутат в эфире телеканала «112».
Собеседница отметила, что у Украины свой путь, поэтому страну не стоит сравнивать с другими государствами. Верещук также объяснила, почему в Европе редко вспоминают об Украине. Одна из причин — это внутренние проблемы ЕС и неспособность европейских стран договориться друг с другом.
«У них своих проблем хватает. Посмотрите, Европейский Союз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения», — сказала парламентарий.
Она подчеркнула, что Украина нужна Европе больше, чем Европа Украине.