    07 апреля 2020, 01:33

    Жертв пандемии временно похоронят в парках Нью-Йорка

    Анастасия Кукова

    Власти Нью-Йорка рассматривают возможность временных захоронений горожан, погибших от коронавирусной инфекции в общественных парках. Об этом сообщил член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин на своей странице в Twitter.
    Жертв пандемии временно похоронят в парках Нью-Йорка

    «Скоро мы начнем „временные захоронения“. Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — написал Левин в Twitter.

    Он уточнил, что, если уровень заболеваемости снизится, мера будет не нужна. Левин подчеркнул, что захоронения будут проведены достойно.

    Как сообщило издание The New York Times, мэр Нью-Йорка Билла де Блазио на пресс-конференции признал, что власти рассматривают возможность временных захоронений, но отказался сообщить, где именно они будут сделаны.

    «Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего). У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — ответил де Блазио.

    Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ничего не слышал о захоронениях людей в парках.

    В штате Нью-Йорк зарегистрировано 130 тысяч случаев коронавируса, умерло — 4,7 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что для борьбы с пандемией введет в Нью-Йорк около тысячи военных.