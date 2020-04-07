Жертв пандемии временно похоронят в парках Нью-Йорка

«Скоро мы начнем „временные захоронения“. Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — написал Левин в Twitter.

Он уточнил, что, если уровень заболеваемости снизится, мера будет не нужна. Левин подчеркнул, что захоронения будут проведены достойно.

Как сообщило издание The New York Times, мэр Нью-Йорка Билла де Блазио на пресс-конференции признал, что власти рассматривают возможность временных захоронений, но отказался сообщить, где именно они будут сделаны.

«Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего). У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — ответил де Блазио.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ничего не слышал о захоронениях людей в парках.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано 130 тысяч случаев коронавируса, умерло — 4,7 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что для борьбы с пандемией введет в Нью-Йорк около тысячи военных.