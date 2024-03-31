Мир 31 марта 2024, 02:47 В Париже заявили о нежелании видеть россиян на ОИ-2024 Мэр Парижа Идальго: на Олимпиаде будут не рады россиянам и белорусам Unsplash

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Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом мэр города Анн Идальго заявила изданию Le Monde.

Идальго на этой неделе побывала в Киеве и встретилась с местными спортсменами. Французский мэр пообещала украинским атлетам, что в Париже их встретят как героев. Также она пообщалась с главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом и мэром Киева Виталием Кличко.

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«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. А спортсменов из Украины будут поддерживать изо всех сил», — отметила Идальго.

ОИ-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы примут участие к ней в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с вооруженными силами. В параде спортсменов представители РФ и Белоруссии участвовать не будут.