Мир 15 января 2023, 04:44 В Париже вынесли на референдум запрет аренды электросамокатов Мэрия Парижа предложила горожанам проголосовать о запрете аренды электросамокатов РИА «Новости»

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Власти Парижа планируют весной провести референдум, на котором будет стоять вопрос о запрете аренды электросамокатов. Кроме того, мэрия хочет разработать «уличный кодекс» для скутеров и велосипедистов, сообщила мэр Анн Идильго газете La Parisien.

«Свободное движение самокатов — это настоящая проблема. В голосовании, которое будет организовано 2 апреля, я задам вопрос парижанам, чтобы понять, чего они хотят», — отметила градоначальница.

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Движение в Париже стало хаотичным из-за автомобилей и мелкого транспорта. Пешеходы теперь не чувствуют себя в безопасности. Именно поэтому важно разработать новый свод правил дорожного движения, который представят ориентировочно в июне, подытожила Идильго.

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Электросамокаты являются довольно травматичным видом транспорта. С 1 февраля в России вступят правила по ограничению скорости самокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час. При такой скорости управлять транспортом значительно проще.