«В ответ прилетит»: Украина приготовилась к мести за закрытие телеканалов

Пока у России есть насущные дела, но когда она их решит, то Украине «прилетит в ответ» на закрытие трех оппозиционных телеканалов. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян — прим. ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит… Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории», — приводит слова министра «Страна.ua».

Кулеба подчеркнул, что не знает в чем будет месть России, но украинская власть уже работает над тем, чтобы ее отразить.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne/ Теперь их можно смотреть только на YouTube. На следующий день после этого президент Украины написал в Twitter, что это было трудное решение. По его словам, Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.