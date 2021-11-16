Тихонов выступит с резким заявлением в отношении вице-премьера Польши

Зампредседателя правительства Польши Петр Глиньский заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных соревнованиях из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В связи с этим четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал политику обратиться к психиатру. Об этом сообщил Sport 24.

Спортсмен подчеркнул, что умный человек вряд ли бы стал выступать с подобными высказываниями. По его словам, данные сферы никак не взаимосвязаны. Тихонов отметил, что политик мог выдвинуть такое предложение потому, что российские и белорусские спортсмены демонстрируют более высокие показатели на соревнованиях, передало «Утро.ру».

«Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом — болванство и неадекватность», — подчеркнул он.