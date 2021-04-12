В открывшихся британских пабах первую кружку пива выпили за принца Филиппа

Хозяева британских пабов с уличными площадками, которые открылись впервые после долгих месяцев карантина, призвали посетителей выпить первую кружку пива за почившего принца Филиппа, который был большим поклонником эля и предпочитал ему самое лучшее вино.

Опрошенные таблоидом The Sun жители Соединенного королевства назвали эту идею фантастической. Принц Филипп был настоящим фанатом эля и было бы разумно выпить за него бокал и крикнуть «ура!». Некоторые хозяева пабов повесили фотографию принца на входную дверь. Они признались, что Филипп был самым любимым членом королевской семьи. Хозяева некоторых пивоварен сообщили, что подумывают о создании нового сорта пива в честь принца. Известно, что больше других сортов он предпочитал Double Diamond.

Британцы сообщили, что любили Филиппа за то, как много он пережил. Он был блестящим человеком, а его пример — очень вдохновляющим.

Почтить память принца хотели бы представители и других отраслей, которые испытывают к нему благодарность. Известно, что Букингемский дворец рассматривает предложение о проведении «зеленых» похорон — с электрическим Land Rover и гробом, обитым шотландской шерстью.

Дело в том, что герцог Эдинбургский в своем время поддержал разработчиков Land Rover Defender 130 Gun Bus, захотевших создать автомобиль на гибридном двигателе. Участвовать в похоронах принца Филиппа хотела бы компания AW Hainsworth из Лидса. Она делает гробы, обитые шотландской шерстью, а также шила военную форму для принцев Уильяма и Гарри на их свадебные церемонии.

В 2010 году Филипп, который интересовался проблемой изменения климата и экологией, приглашал директора компании Томаса Хейнсворта на благотворительную вечеринку.

«Я обнаружил компанию, которая делает шерстяные гробы. Дамы и господа, это гробы, за которые стоит умереть», — пошутил тогда герцог.

Похороны принца Филиппа состоятся 17 апреля. Его внук принц Гарри прилетел на церемонию, вернувшись в Великобританию впервые за год.