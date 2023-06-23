Мир 23 июня 2023, 13:35 «В определенных кругах США нет понимания рисков». Политолог Корнилов — о резолюции по «ядерному устройству» Политолог Корнилов: в определенных кругах США нет понимания рисков

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Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал внесение в Сенат США резолюции, согласно которой применение «ядерного устройства» на территории Украины следует рассматривать как нападение на НАТО.

По его словам, в определенных кругах США нет никакого понимания рисков и угроз, которые кроются в ядерных инициативах тех или иных авантюристов. При этом Корнилов добавил, что позиция сенатора Линдси Грэма, который выступил с резолюцией, не обязательно отражает позицию Вашингтона.

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«Эти авантюристы действительно толкают мир к пропасти, в которую мы, Россия, как раз не хотим двигать данную ситуацию», — добавил политолог.