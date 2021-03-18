В ООН заявили, что погода на влияет на распространение коронавируса

Погода не влияет на распространение коронавируса. Такие выводы сделали специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН.

Пока нет доказательств того, что «прямое метеорологическое воздействие на вирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире». Об этом говорится в опубликованном докладе организации, с которым ознакомился ТАСС.

Специалисты рассказали, что обсуждали возможную сезонность коронавируса. Ведь респираторные заболевания обычно носят сезонный характер. Однако динамика распространения SARS-CoV-2 в 2020 году в большей мере зависело от принимаемых правительствами мер, а не от погоды. Эксперты также заявили, что пока нет доказательств связи загрязнения воздуха и жизнеспособности коронавируса.

Специалисты ВМО полагают, что с приходом весны в Северном полушарии власти не должны ослаблять ограничительные меры, принятые из-за пандемии.

«Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году», — сказал сопредседатель группы экспертов, которые работали над докладом, Бен Зайтчик.

Из-за эпидемии коронавируса в прошлом году страны почти полностью прекратили авиасообщение с другими государствами. Сейчас полеты частично восстановлены. В Европе задумались о том, чтобы сделать паспорт для вакцинированных. Этот документ хотят ввести летом. Он может понадобиться для поездок за рубеж.