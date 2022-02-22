В ООН раскритиковали решение России по вводу миротворцев в Донбасс

ООН выразила сожаление в связи с решением президента РФ Владимира Путина о российский военных в Донбассе. Такое заявление сделала замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совбеза ООН.

«Мы… сожалеем о сегодняшнем приказе о вводе российских войск в Восточную Украину, как сообщается, с миротворческой миссией» — сказала ДиКарло. Ее процитировало РИА «Новости».

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни, Луганская и Донецкая народные республики сообщали о множестве обстрелов со стороны украинских военных Руководство ДНР и ЛНР в связи с этим решила временно эвкауировоать в Ростовскую область детей, женщин и пожилых.

Руководство ЛНР и ДНР 21 февраля обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Российский лидер созвал Совбез РФ по этому вопросу, а затем выступил с обращением к нации. В своем заявлении он обосновал необходимость признать Донецкую и Луганскую народные республики. Вечером 21 февраля он подписал соответствующие указы, а также потребовал от Минобороны РФ обеспечить в Донбассе мир российскими вооруженными силами.